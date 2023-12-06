البكوري: “لا يمكن السكوت على بقاء التلاميذ خارج القسم.. ونرفض ابتزاز التنسيقيات”

2023-12-06 / 13:45
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هبة بريس - الرباط

دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، على مشروع القانون الأساسي الجديد، مشيرا الى أنه يتضمن إصلاحات مهمة تهدف إلى إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ.

وذكر البكوري، في مداخلته بجلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، بمجلس المستشارين يومه الأربعاء، أن القانون الأساسي ليس بالشكل السيء الذي تم الترويج إليه، معتبرا أنه تعرض للتسييس من طرف جهات تبخس عمل المؤسسات وتسعى الى الاشتغال خارجها.

وشدد رئيس فريق “الأحرار” بالغرفة الثانية، على ضرورة المضي قدما في اصلاح المنظومة التعليمية، مشيدا بإجراءات ومجهودات رئيس الحكومة الذي التزم شخصيا بتحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.

وفي نفس السياق، عبر البكوري عن استيائه من استمرار الإضرابات مسترسلا بالقول “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم.. الأمر يهدد مسارهم التعليمي ومستقبلهم الدراسي”، قبل أن يؤكد رفضه لما وصفه ب”ابتزاز التنسيقيات” ويطالب بمحاصرة ” المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس”.

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‫22 تعليقات

  1. أين كنت يا سيدي عندما قررت الحكومة حصر سن العمل أو الالتحاق بسلك التعليم لا تتعدى 30 سنة اعلم يا سيدي بعمل الحكومة هذا أصبح الكثير من حاملي الشهادات بدون عمل لانهم فوق الثلاثين، واش هذ الشي ماشي حرام ؟فعلا حرام ة ها نحن ننتظر الخلاص لتعود الابتسامة لفلذات اكبادنا وحكومة بلدنا يضيع في هذه الطاقات الشابة المثقفة و الواعية و التي
    هي على استعداد للمشاركة في بناء هذا الوطن،المرجو إيجاد الحل

    رد

  2. أين كنت يا سيدي عندما قررت الحكومة حصر سن العمل أو الالتحاق
    بسلك التعليم لا تتعدى 30 سنة اعلم يا سيدي بعمل الحكومة هذا أصبح الكثير من حاملي الشهادات بدون عمل لانهم فوق الثلاثين، واش هذ الشي ماشي حرام ؟فعلا حرام ة ها نحن ننتظر الخلاص لتعود الابتسامة لفلذات اكبادنا وحكومة بلدنا يضيع في هذه الطاقات الشابة المثقفة و الواعية و التي
    هي على استعداد للمشاركة في بناء هذا الوطن،المرجو إيجاد الحل

    رد

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