البكوري: “لا يمكن السكوت على بقاء التلاميذ خارج القسم.. ونرفض ابتزاز التنسيقيات”
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، على مشروع القانون الأساسي الجديد، مشيرا الى أنه يتضمن إصلاحات مهمة تهدف إلى إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ.
وذكر البكوري، في مداخلته بجلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024، بمجلس المستشارين يومه الأربعاء، أن القانون الأساسي ليس بالشكل السيء الذي تم الترويج إليه، معتبرا أنه تعرض للتسييس من طرف جهات تبخس عمل المؤسسات وتسعى الى الاشتغال خارجها.
وشدد رئيس فريق “الأحرار” بالغرفة الثانية، على ضرورة المضي قدما في اصلاح المنظومة التعليمية، مشيدا بإجراءات ومجهودات رئيس الحكومة الذي التزم شخصيا بتحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.
وفي نفس السياق، عبر البكوري عن استيائه من استمرار الإضرابات مسترسلا بالقول “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم.. الأمر يهدد مسارهم التعليمي ومستقبلهم الدراسي”، قبل أن يؤكد رفضه لما وصفه ب”ابتزاز التنسيقيات” ويطالب بمحاصرة ” المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
الحل هو العمالة الخارجية كما فعل الخليجيون. اندونيسي مع تايلاندين. أساتذة وممرضين واطباد. خبرة وضمير وبدون فرنسية. وانتظرو جيلا جيدا بعد مده ولا اضرابات. هذه حقيقة. مشكلتنا هي أن أغلب المعلمين المغاربة لا ضمير لهم. الأهم هو الشهرية والامتيازات دون محاسبة ويرون أنفسهم فوق الجميع. العقود شريعة المتعاقدين. وللأسف في مغربنا يقبل الموضع بالشروط وبعد التوضيع تبدأ المزايدات على حساب المواطن. لنكن واقعيين المواطن هو عدو المواطن. السياسيون لا شك ظلمة مرتشون منافقون وفي الاخير هم مواطنون. انتهى مرحبا الحل العمالة الخارجية
عجبا لهذا البرلماني الذي يعمل على تفتيت المدرسة المغربية واذلال هيئة التدريس لو مان عاقلا لاقر بتهميش هذه الفئة فكيف يعقل ان تختلف احور موظفي الدولة الواحدة وبشكل كبير لاخظ الفرق بين العدل والمالية وبين اجرة التعليم كما كم صبر الاساتذة سنين عظيدة منذ سنين الرصاص
قاليك”رئيس الحكومة الذي التزم شخصيا بتحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.” وأين 17 مليار التي إلتزام بإرجاعها للمال العام ؟؟؟؟
لعنة الله على الكاذبين … !
المسألة ليست في تحسين الأوضاع المالية فقط بل في المحافظة على المنظومة التعليمية إن لم يسحب قانون “المآسي” هذا … !
ههه الباكور هدر اخيرا في الغرفة الثانية طفرناه بالاولى بقات غير الثانية لماليها مستافدين بحال المنشار معرفتش اشنو فائدة الطفيليات لمعينين فيها الكل اجمع على ان هذا النظام أسوأ مكين في الانظمة نسولك اسي الباكوري واش قريتيه الا غير سمعتي بيه لأنك الا قريتيه وبان ليك بأنه إنجاز خاصك تمشي دير محاربة الأمية الا سير دخل نستافد هاد الاسبوع من حصص الدعم.
يبدو أن مداخلته لاتنم عن اطلاع دقيق المرسوم يغرد خارج السرب لايفقه في القانوني الإداري والدستوري خرجته فقط بحكم موقعه في الاغلبية يدافع عن الحكومة وهذا مفهوم حل مشكلة التعليم فهي تراكم كمي وكيفي لسنوات لكن الاستجابة للمطالب هو المدخل الرئيسي للاصلاح
السنة الدراسية لهدا العام رحمة الله عليها ونسأل الله ان يعوضنا خيرا في السنة القادمة
tu est de côté de ton mettre c’est normal vous avez tout massacres l’agriculture l’éducation la santé vous avez augmenté les prix les marocain nous peuvent plus de vous et de votre gouvernement cassé vous
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم لازلنا نناقش ونحلل وشبابنافي ضياع كبير للأسف كل واحد يرى ما ينفعه وما سيخرج به من نتيجة تورضيه
ما لا يجب السكوت عليه هو الريع البرلماني والتغيب عن حضور الجلسات والاستفادة من التقاعد بلا مجهود
يجب مراعات ضياع هؤلاء التلاميد االدين سيكونون شباب الغد وضياعهم لايعوض باموال الدنيا ولابد من تنازلات من الطرفين
لابد من وجود حل وان نضع اليد باليد لي نبني الغد وبناء الغد ان لم يوجد الجد والاجتهاد والصبر والعزيمة لاوجود لي نتيجة ترضي الجميع
بالفعل هذه هي الصراحة لابد من تفكيك تلكم التنسيقيات التي تتكاثر مثل الطفيليات والاءقتداء بما هو قانوني الذي هو النقابات ثم على الحكومة الإبقاء على المنضومة برمتها للرفع من مستوى التربية والتعليم لابناءنا وبناتنا وعلى الشغيلة أن تلتزم بمضامينها مادام أنها أتت بالإصلاح ومن يريد أن يشتغل خارج المؤسسات فلينصرف إلى حال سبيله وعلى الحكومة والدولة ألا تتنازل ولو بشبر وعلى أي بند من تلك المنضومة وتباشر استءناف الدراسة بأي وجه كان والطرق هي كثيرة ومختلفة ولو بابغضها لأن بغير الحزم سيتمر العبت والهضر
لعن الله من كاناضض هدا البلاد الشريفة