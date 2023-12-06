مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن العقوبة المنتظر توقيعها على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

مورينيو كان قد أطلق تصريحات ضد ماتيو مارسينارو حكم مباراة ساسولو وروما، بمنافسات الجولة 14 بالدوري الإيطالي، وذلك قبل المباراة بيوم كامل، مما أثار حالة من الجدل.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن مورينيو قد يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين على خلفية تصريحاته الهجومية ضد الحكم مارسينارو.

ولفتت إلى أن المدعي العام الإيطالي لن يتنازل بشأن العقوبة المحتملة ضد مورينيو، مما يعني أنه في حال صدورها فلن يتم تخفيض العقوبة.

وكان مورينيو قد صرح قبل المباراة قائلا: “ملف الحكم لا يجعلني هادئا، ولا حتى الشخص الذي سيدير تقنية الفيديو، الحظ لا يحالفنا دائما معه. سترونه غدا يشهر البطاقة الصفراء لجيانلوكا مانشيني مدافع روما، بعد مرور 10 دقائق فقط، وسيغيب عن مباراة فيورنتينا”.

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