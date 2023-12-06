مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

مورينيو مهدد بالتوقيف في الدوري الإيطالي

2023-12-06 / 13:07
0

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن العقوبة المنتظر توقيعها على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

مورينيو كان قد أطلق تصريحات ضد ماتيو مارسينارو حكم مباراة ساسولو وروما، بمنافسات الجولة 14 بالدوري الإيطالي، وذلك قبل المباراة بيوم كامل، مما أثار حالة من الجدل.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن مورينيو قد يتلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين على خلفية تصريحاته الهجومية ضد الحكم مارسينارو.

ولفتت إلى أن المدعي العام الإيطالي لن يتنازل بشأن العقوبة المحتملة ضد مورينيو، مما يعني أنه في حال صدورها فلن يتم تخفيض العقوبة.

وكان مورينيو قد صرح قبل المباراة قائلا: “ملف الحكم لا يجعلني هادئا، ولا حتى الشخص الذي سيدير تقنية الفيديو، الحظ لا يحالفنا دائما معه. سترونه غدا يشهر البطاقة الصفراء لجيانلوكا مانشيني مدافع روما، بعد مرور 10 دقائق فقط، وسيغيب عن مباراة فيورنتينا”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

2023-12-06 / 12:02
Photo of سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

2023-12-06 / 10:53
Photo of برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

برنامج وتوقيت مباريات أبرز المحترفين المغاربة اليوم الأربعاء

2023-12-06 / 09:15
Photo of الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

الفيفا يستعرض أسباب تطور الكرة المغربية

2023-12-05 / 21:22
Photo of فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

2023-12-05 / 20:42
Photo of الكاف: “المغرب أصبح رقما صعبا في كرة القدم العالمية”

الكاف: “المغرب أصبح رقما صعبا في كرة القدم العالمية”

2023-12-05 / 20:30
Photo of الرجاء الرياضي يستقر على ملعب استقبال نهضة الزمامرة

الرجاء الرياضي يستقر على ملعب استقبال نهضة الزمامرة

2023-12-05 / 19:28
Photo of بلال الخنوس يتوج بجائزة مميزة في بلجيكا

بلال الخنوس يتوج بجائزة مميزة في بلجيكا

2023-12-05 / 18:37
Photo of عبد الصمد الزلزولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

عبد الصمد الزلزولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

2023-12-05 / 13:28
Photo of مدرب ألبانيا: “إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر مصدر إلهام”

مدرب ألبانيا: “إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر مصدر…

2023-12-05 / 12:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق