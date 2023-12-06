“التعليم”: تسهيل عملية إيداع طلبات الترشيح لاجتياز مباريات “التدريس”

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه نظرا لعدم تمكن بعض المترشحات والمترشحين من الترشح عبر البوابة المخصصة لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من أطر التدريس والأطر المختصة برسم دورة 2023، ولتسهيل ترشحهم لهذه المباريات، فإنه يتعين على المترشحات والمترشحين المعنيين التوجه إلى المصالح المختصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وبالمديريات الإقليمية القريبة من مقر سكناهم.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، على ضرورة تقديم المترشحين للوثائق المطلوبة، حتى يتسنى لهم استكمال الترشح وإيداع ملفات ترشيحاتهم وفق الترتيبات المحددة في الإعلان المنظم للمباريات المذكورة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس 07 دجنبر إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الجمعة 08 دجنبر 2023.

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