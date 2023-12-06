إطلاق عملية التسجيل للحصول على دفعة جديدة من “دعم المحروقات”

هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، مشيرة إلى أن التسجيل للحصول على هذا الدعم سيتم عبر المنصة الالكترونية (mouakaba.transport.gov.ma).

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