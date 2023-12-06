هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

هذه حقيقة قرب إنتقال ياسين بونو إلى برشلونة

2023-12-06 / 12:02
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تحدثت تقارير إعلامية إسبانية خلال الساعات القليلة الماضية عن قرب انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو إلى صفوف نادي برشلونة خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وتأتي هذه الأخبار بعد إصابة الحارس الألماني تير شيجن، حيث سيحضع لعملية جراحية ما سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

لكن يبقى إنتقال الحارس ياسين بونو إلى صفوف نادي برشلونة مستبعدا للغاية، لأن حارس مرمى أسود الأطلس مقبل على المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام القادم في ساحل العاج، في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن حارس جاهز ومتاح لجميع المباريات.

كما أنه من الصعب على نادي الهلال السعودي التفريط في حارسه ياسين بونو، الذي بات واحدا من أبرز نجوم الفريق خلال الموسم الكروي الحالي، حيث ينافس الفريق السعودي بقوة على لقب الدوري المحلي إلى جانب دوري أبطال آسيا.

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