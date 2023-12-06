انهيار منزل بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء

2023-12-06 / 11:53
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أميمة نشار - هبة بريس

عاش ساكنة حي درب السلطان بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، حالة من الفزع عقب انهيار منزل يقطن به 7 عائلات .

وأفادت شهادات الجيران، أن المنزل آيل للسقوط منذ سنة 2018، لافتين أنهم سبق لهم اخبار السلطات المحلية بالخطر الذي يهدد المنزل و أضاف أن العديد من المنازل القديمة بحي درب السلطان مهددة بالإنهيار لهشاشتها وأقدميتها .

و حسب مصادر هبة بريس من موقع الحادث فالانهيار لم يخلف أية خسائر بشرية .

هذا و يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها ساكنة حي درب السلطان هذا الحادث المأساوي .

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