انهيار منزل بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء
أميمة نشار - هبة بريس
عاش ساكنة حي درب السلطان بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، حالة من الفزع عقب انهيار منزل يقطن به 7 عائلات .
وأفادت شهادات الجيران، أن المنزل آيل للسقوط منذ سنة 2018، لافتين أنهم سبق لهم اخبار السلطات المحلية بالخطر الذي يهدد المنزل و أضاف أن العديد من المنازل القديمة بحي درب السلطان مهددة بالإنهيار لهشاشتها وأقدميتها .
و حسب مصادر هبة بريس من موقع الحادث فالانهيار لم يخلف أية خسائر بشرية .
هذا و يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها ساكنة حي درب السلطان هذا الحادث المأساوي .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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الله يحفظ الجميع