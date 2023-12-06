السفير الاماراتي بالرباط: المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لبلدنا

هبة بريس

قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية ،السيد العصري سعيد أحمد الظاهري ،إن المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف للإمارات، معتبرا أن العلاقات بين البلدين وقائديهما ذات طابع أخوي وعائلي.

وأكد العصري الظاهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الامارات، تأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبرهانا على تطابق وجهات نظر قائديهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالرباط ، بأن هذه العلاقات الثنائية التي وضع أسسها المغفور لهما الملك الحسن الثاني ، والشيخ زايد بن سلطان أل نهيان ،تعززت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وعرفت تطورا ملفتا خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية .

وبخصوص إعلان الشراكة الذي وقعه قائدا البلدين خلال هذه الزيارة ، أكد العصري الظاهري أنه يأتي تتويجا لمدى ترسخ هذه العلاقات ، وتتمة للمشاريع التي أنجزتها دولة الامارات العربية المتحدة في المملكة المغربية في الفترة الماضية ، مشيرا الى أن هذه المشاريع تدعم البنية التحتية للمغرب وتفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل القريب.

واعتبر السفير الاماراتي في المغرب أن توقيع إعلان الشراكة بين المغرب والامارات ،يشكل تطورا نوعيا في العلاقات بين البلدين، مؤكدا ان الامارات العربية المتحدة حرصت على مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية، وعلى التفعيل الأمثل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وشدد من جهة أخرى على أن دولة الامارات العربية المتحدة ، تقف دوما الى جانب المملكة المغربية في قضية استكمال وحدتها الترابية ، كما حرص المغرب على دعم الامارات في قضاياها ومنها تلك المتعلقة بمطالبتها باسترجاع جزرها الثلاث.

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