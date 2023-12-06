“التقدم والاشتراكية” يقترح إلغاء التعدد واقتسام الممتلكات بين الزوجين

2023-12-06 / 11:10
2
هبة بريس - الرباط

سَــــجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الأجواءَ الإيجابية التي تَمَّ فيها عرضُ الحزبِ لمضامين مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، إسهاماً منه في النقاش المجتمعي الجاري حول هذا الورش الإصلاحي الهام.

وفي هذا السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة.

وذكر المكتب على أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، والتي تمَّ تعميمها على الرَّأي العام، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، تمثل في منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛
إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛
توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛
إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛
تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “التعليم”: تسهيل عملية إيداع طلبات الترشيح لاجتياز مباريات “التدريس”

“التعليم”: تسهيل عملية إيداع طلبات الترشيح لاجتياز مباريات “التدريس”

2023-12-06 / 13:18
Photo of إطلاق عملية التسجيل للحصول على دفعة جديدة من “دعم المحروقات”

إطلاق عملية التسجيل للحصول على دفعة جديدة من “دعم…

2023-12-06 / 12:15
Photo of الـPPS يطالب الحكومة بتقديم عرض مقنع لنساء ورجال التعليم

الـPPS يطالب الحكومة بتقديم عرض مقنع لنساء ورجال التعليم

2023-12-06 / 10:39
Photo of بنموسى: نحرص على توفير وسائل العمل الضرورية للفاعلين التربويين

بنموسى: نحرص على توفير وسائل العمل الضرورية للفاعلين التربويين

2023-12-06 / 09:22
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق…

2023-12-06 / 09:05
Photo of وزارة بنموسى..إشكاليات التعلمات يجب معالجتها وفق مقاربة مسؤولة

وزارة بنموسى..إشكاليات التعلمات يجب معالجتها وفق مقاربة مسؤولة

2023-12-05 / 23:26
Photo of تهنئة..” غيث” يضيئ منزل الزميل ياسين عثماني

تهنئة..” غيث” يضيئ منزل الزميل ياسين عثماني

2023-12-05 / 23:09
Photo of برنامج “فرصة”..وزارة السياحة تنفي منح تمويلات لـ 4000 إمرأة “وهمية”

برنامج “فرصة”..وزارة السياحة تنفي منح تمويلات لـ 4000 إمرأة…

2023-12-05 / 22:50
Photo of حموشي يتجول بدون بروتوكول بطنجة ومواطنون يلتقطون صورا معه

حموشي يتجول بدون بروتوكول بطنجة ومواطنون يلتقطون صورا معه

2023-12-05 / 22:13
Photo of وجدة .. “جامعة محمد الأول” تندد بحملة التشهير وتعتزم اللجوء الى القضاء

وجدة .. “جامعة محمد الأول” تندد بحملة التشهير وتعتزم…

2023-12-05 / 21:35

‫2 تعليقات

  1. هؤلاء هم اعداء الإسلام و الدين يعتون في الارض فسادا ز الدين يشجعون في العنوسة بادراجهم قوانين منافية للقيم الإسلامية في مدونة الأسرة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق