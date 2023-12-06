سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”
أبدى الدولي المغربي سفيان رحيمي سعادته بالمستويات التي يقدمها مع فريقه العين الإماراتي.
وقال رحيمي في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: “نتمنى دائما التوفيق والسداد، حتى نتمكن من إسعاد الجماهير في كل التحديات”.
وأضاف: “لا كلمة سر وراء تألقي، فنحن نلعب في العين كفريق واحد، وأي لاعب يكمل الآخر، والأهم هو الفوز واستمرار تحقيق الانتصارات”.
وتابع: “أشكر الجهازين الفني والإداري وجميع زملائي، على العمل بروح الفريق الواحد وإظهار روح الانتصار”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp