سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

سفيان رحيمي: “روح المجموعة وراء تألقي مع العين الإماراتي”

2023-12-06 / 10:53
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أبدى الدولي المغربي سفيان رحيمي سعادته بالمستويات التي يقدمها مع فريقه العين الإماراتي.

وقال رحيمي في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: “نتمنى دائما التوفيق والسداد، حتى نتمكن من إسعاد الجماهير في كل التحديات”.

وأضاف: “لا كلمة سر وراء تألقي، فنحن نلعب في العين كفريق واحد، وأي لاعب يكمل الآخر، والأهم هو الفوز واستمرار تحقيق الانتصارات”.

وتابع: “أشكر الجهازين الفني والإداري وجميع زملائي، على العمل بروح الفريق الواحد وإظهار روح الانتصار”. 

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