الـPPS يطالب الحكومة بتقديم عرض مقنع لنساء ورجال التعليم
هبة بريس - الرباط
طاَلَبَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
و دعا الحزب عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
وأعرب المكتبُ السياسي عن تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
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12 تعليقات
La déperdition scolaire, si on est logique, date depuis 2016 ! Vous ne voulez pas reconnaître que le pjd , sous la primature de Ben Kiran a fait une grosse erreur d’avoir embauché à l’époque des licenciés qui manifestaient pour travailler et les a casé dans le secteur de l’enseignement ! Depuis cette date c’est cette catégorie d’enseignants qui faisaient grève pour la simple raison qu”il n’acceptent pas ce mode de recrutement qui les met hors fonction publique !
ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي
هذا يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي.
يجب استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين.
ربي يهدي ما خلق
الله يدير شي تاويل د الخير
على وزارة التعليم تسوية وضعية الأساتذة المضربين..
جدل الأساتذة حول إلغاء القانون الأساسي أصبح واجبا..
على كل أطراف الحكومة الإنخراط في إصلاح التعليم..
على الأحزاب السياسية الأخرى التدخل لمواجهة مشاكيل التعليم ..
كل التضامن مع الأساتذة المضربين..
الكل اراد الركوب على هذا الملف.الذي لم تستطع الحكومة فعل شيئ.