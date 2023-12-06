الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
هبة بريس - وكالات
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على “تليغرام”: “على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة”.
وأضاف: “تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية”.
وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعب فلسطين ارضها وجوها و بحرها ..
أبو عبيدة منصور باذن لله .حفظ الله رجال غزة وأعزهم الله بنصره ..
اللهم انصر اخواننا في غزة وكن لهم عونا ونصيرا وانصرهم..
انتهت قصة النمرود ببعوضة.وانتهت قصة فرعون بالماء. وانتهت قصة الأحزاب بالريح. كذلك ينهي الله سبحانه وتعالى العدو الطاغي على المستضعفين في الأرض..
اللهم نصرك العاجل لغزة وحماس يآرب العالمين..