الجيش الإسرائيلي يهاجم 250 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

2023-12-06 / 09:52
5
هبة بريس - وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأنه نفذ غارات على نحو 250 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 الساعات الماضية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على “تليغرام”: “على مدى الـ 24 ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو حوالي 250 هدفا على قطاع غزة”.

وأضاف: “تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي اكتشاف أماكن الأسلحة والعثور على الوسائل القتالية، وفتحات الأنفاق، وغيرها من البنى التحتية العسكرية”.

وأشار الجيش إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ضربت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة مسلحة بالقرب من مدرسة في شمال قطاع غزة. ثم هاجمت القوات نفقا يقع في محيط المدرسة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

أردوغان: ثمن أي عملية إسرائيلية على أراضينا سيكون باهظا

2023-12-06 / 12:40
Photo of انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

انفجار منزل في ولاية فيرجينيا خلال محاولة الشرطة تفتيشه

2023-12-05 / 21:57
Photo of اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن الهجرة

اليمين الفرنسي يدعو إلى إلغاء اتفاق 1968 مع الجزائر…

2023-12-05 / 20:26
Photo of تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

2023-12-05 / 19:41
Photo of الحرب على غزة ..أوروبا تخشى “خطرا كبيرا” خلال أعياد الميلاد

الحرب على غزة ..أوروبا تخشى “خطرا كبيرا” خلال أعياد…

2023-12-05 / 19:22
Photo of الجيش الإسرائيلي: نخوض أشرس معاركنا في غزة

الجيش الإسرائيلي: نخوض أشرس معاركنا في غزة

2023-12-05 / 17:39
Photo of “القسام” تعلن قنص جنود واستهداف 16 آلية إسرائيلية

“القسام” تعلن قنص جنود واستهداف 16 آلية إسرائيلية

2023-12-05 / 15:44
Photo of زعيم كوريا الشمالية يأمر بمنع انخفاض معدل المواليد

زعيم كوريا الشمالية يأمر بمنع انخفاض معدل المواليد

2023-12-05 / 14:15
Photo of فرنسا تجمد أصول زعيم حركة حما.س يحيى السنوار

فرنسا تجمد أصول زعيم حركة حما.س يحيى السنوار

2023-12-05 / 12:56
Photo of حماس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حماس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

2023-12-05 / 10:37

‫5 تعليقات

  1. يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعب فلسطين ارضها وجوها و بحرها ..

    1
    رد

  4. انتهت قصة النمرود ببعوضة.وانتهت قصة فرعون بالماء. وانتهت قصة الأحزاب بالريح. كذلك ينهي الله سبحانه وتعالى العدو الطاغي على المستضعفين في الأرض..

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق