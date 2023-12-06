الانتقادات تخرج سعيد باي عن صمته

نجلاء مزيان: هبة بريس

عقب الانتقادات التي تعرض لها الفنان المغربي سعيد باي بسبب انتشار مقطع فيديو يبرز تحدثه مع نجلته باللغة الفرنسية على هامش حضورهما اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

اختار الفنان المغربي الرد على جميع الاتهامات و الانتقادات عبر نشره مقطع فيديو بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستقرام”، تظهر فيه ابنته و هي ترثل القرآن.

وأرفق الفنان المغربي مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه :”فخور بك صغيرتي”.

وجدير بالذكر أن ابنة باي خطفت الأضواء أثناء مرورها على البساط الأحمر بمهرجان مراكش، حيث أشاد العديد من النشطاء بجمالها.

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