بنموسى: نحرص على توفير وسائل العمل الضرورية للفاعلين التربويين

2023-12-06 / 09:22
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هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات.

وفي كلمته، ذكر الوزير بأن خارطة الطريق 2022-2026، قد تضمنت محورا خاصا بالأستاذ، حيث تروم الإجراءات العملية لتنزيل هذا المحور الارتقاء بنظام التكوين الأساس والرفع من جاذبيته لأفضل الكفاءات، كمدخل أساسي لتثمين مهنة التدريس، وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها الرفيعة داخل المجتمع.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الوزارة تحرص على توفير وسائل العمل والتجهيزات الضرورية للفاعلين التربويين، بما فيها التجهيزات الرقمية، كما تعمل على تعزيز هامش المبادرة لديهم وتزويدهم بالمقاربات والموارد البيداغوجية الملائمة وإرساء آليات لتحفيزهم، وكل ذلك من أجل خلق مناخ تربوي سليم ومحفز على التركيز على النجاح الدراسي وعلى تنمية المكتسبات الدراسية للتلاميذ.

ودعا من خلال مداخلته، جميع الفاعلين والشركاء إلى تعميق انخراطهم وتعزيز أدوارهم في تنزيل الإصلاح التربوي الشامل.

من جهته، قدم عبد المومن طالب، مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات حصيلة ومنجزات الأكاديمية برسم سنة 2023، وكذا أولويات برنامج العمل ومشروع الميزانية ومشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2024. واختتمت أشغال هذا المجلس بالمصادقة على مشاريع برنامج عمل وميزانية الأكاديمية ومخطط التكوين المستمر برسم سنة 2024.

وعلى هامش أشغال هذا المجلس، تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون ذات العلاقة بتنزيل خارطة الطريق، تتعلق الأولى بإحداث وتأهيل ملاعب القرب بالجهة بين الوزارة وولاية جهة الدار البيضاء سطات ومؤسسة “كازا إيفانت” وأكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات. فيما تروم الثانية إحداث مؤسستين تعليميتين بجماعة بوزنيقة بالمديرية الإقليمية بنسليمان، تم توقيعها بين عمالة بنسليمان وأكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات وشركتي SM SAKAN وIMMOBILAR.

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‫9 تعليقات

  1. جاء موسم الفقاعات وكلام السماوي لا شيء في الواقع أقسام بدون نوافذ ولا ستائر طاولات عهد الستينات وسبورات لا تصلح حتى أن تكون بابا لإسطبل المراحيض على قلتها وأحيانا أنعدامها تفتقر لكلمة صحية عن أي عالم يتحدث الوزير وفي أي بلاد يعيش

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  3. إذا كنت تعتبر الأستاذ هو الفاعل الأساسي في الإصلاح فيجب عليك تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وإلغاء النظام الأساسي المجحف خفظ ساعات العمل وإلغاء نظام العقوبات والزيادة في الأجرة ..

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  5. لا يتحمل الاستاذ اي جزء من المسؤولية فالمقررات تنجزها الوزارة والبيداغوجيات تخرج من الوزارة فالاستاذ يقوم بتنزيل المذكرات على ارض الواقع فقط ..

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  6. ما يهمنا هو تحقيق المطالب و عودة ابناء الشعب الى مكانهم الذي يجب ان يكونوا فيه و هو القسم ..

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  8. شعارات الوزير والحكومة جوفاء يكذبها الواقع المر…مجرد بائعي أوهام لتخدير وعي المغاربة البسطاء

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  9. أتعجب لهذا الوزير كيف يخاطب الرأي العام بهذه التصريحات وأبناء الشعب خارج فصول الدراسة الأسابيع عديدة

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