بنموسى: نحرص على توفير وسائل العمل الضرورية للفاعلين التربويين

هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات.

وفي كلمته، ذكر الوزير بأن خارطة الطريق 2022-2026، قد تضمنت محورا خاصا بالأستاذ، حيث تروم الإجراءات العملية لتنزيل هذا المحور الارتقاء بنظام التكوين الأساس والرفع من جاذبيته لأفضل الكفاءات، كمدخل أساسي لتثمين مهنة التدريس، وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها الرفيعة داخل المجتمع.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الوزارة تحرص على توفير وسائل العمل والتجهيزات الضرورية للفاعلين التربويين، بما فيها التجهيزات الرقمية، كما تعمل على تعزيز هامش المبادرة لديهم وتزويدهم بالمقاربات والموارد البيداغوجية الملائمة وإرساء آليات لتحفيزهم، وكل ذلك من أجل خلق مناخ تربوي سليم ومحفز على التركيز على النجاح الدراسي وعلى تنمية المكتسبات الدراسية للتلاميذ.

ودعا من خلال مداخلته، جميع الفاعلين والشركاء إلى تعميق انخراطهم وتعزيز أدوارهم في تنزيل الإصلاح التربوي الشامل.

من جهته، قدم عبد المومن طالب، مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات حصيلة ومنجزات الأكاديمية برسم سنة 2023، وكذا أولويات برنامج العمل ومشروع الميزانية ومشروع مخطط التكوين المستمر لسنة 2024. واختتمت أشغال هذا المجلس بالمصادقة على مشاريع برنامج عمل وميزانية الأكاديمية ومخطط التكوين المستمر برسم سنة 2024.

وعلى هامش أشغال هذا المجلس، تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون ذات العلاقة بتنزيل خارطة الطريق، تتعلق الأولى بإحداث وتأهيل ملاعب القرب بالجهة بين الوزارة وولاية جهة الدار البيضاء سطات ومؤسسة “كازا إيفانت” وأكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات. فيما تروم الثانية إحداث مؤسستين تعليميتين بجماعة بوزنيقة بالمديرية الإقليمية بنسليمان، تم توقيعها بين عمالة بنسليمان وأكاديمية جهة الدار البيضاء – سطات وشركتي SM SAKAN وIMMOBILAR.

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