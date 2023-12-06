طقس الأربعاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-12-06 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي، بكل من مرتفعات الأطلس والريف خلال الصباح والليل.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية بالسواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن طقس غائم مع أمطار بالشمال الغربي والريف، ومحليا بالسهول شمال الجديدة.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بالسواحل الوسطى ومرتفعات الأطلس المتوسط والشمال الشرقي، وقليلة السحب في باقي المناطق.

كما ستهب الرياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 08 و12 درجة شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 12 و16 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 04 و08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع بالجنوب الشرقي وانخفاضا في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وما بين المهدية وكاب سيم، وكذا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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