حموشي يتجول بدون بروتوكول بطنجة ومواطنون يلتقطون صورا معه

2023-12-05 / 22:13
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هبة بريس _ طنجة

على هامش انعقاد المؤتمر الـ47 القادرة الشرطة العرب بمدينة طنجة، قام عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بجولة بعدد من شوارع مدينة طنجة دون بروتوكول أمني

وعلى إثر ذلك لم يفوت عدد من المواطنين، الفرصة لالتقاط صور مع حموشي ، الذي لم يمانع في قبول رغبة المواطنين المغاربة في التقاط الصور برفقته على مستوى وسط مدينة طنجة ( سور المعكازين ).

وتشهد مدينة طنجة تعزيزات أمنية كبيرة دفعت بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني استعدادا لاحتضان عاصمة البوغاز مؤتمر قادة الشرطة العرب غدا الأربعاء .

وانتشرت وحدات أمنية مختلفة من فرق تدخل خاصة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات بعدد من الشوارع الرئيسية والساحات الكبرى والمواقع الحيوية بمدينة طنجة .

انعقاد هذا المؤتمر الأمني رفيع المستوى بالمملكة المغربية سيعرف مشاركة قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)…

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