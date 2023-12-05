باحثون فرنسيون يستخدمون “البراز” لعلاج المصابين بالسرطان

2023-12-05 / 20:50
0
هبة بريس _ متابعة

يتيح التقدم الذي يشهده علم الأحياء المجهرية لشركات الأدوية الحيوية استحداث أدوية باستخدام مليارات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، وحتى استخدام براز الأفراد الأصحاء لمعالجة المرضى.

ففي مصنعها الجديد بمنطقة ليون في وسط شرق فرنسا، وهو الأكبر في أوروبا المخصص حصرياً للأدوية القائمة على الكائنات الحية الدقيقة، تسعى شركة MaaT Pharma “مات فارما” للتكنولوجيا الحيوية إلى تعزيز فرص شفاء المرضى المصابين بالسرطان وتحسين قابليتهم للاستجابة للعلاجات المناعية من خلال إعادة إنعاش ميكروبيوتا الأمعاء التي تضررت بفعل العلاج المكثف.

وتعمل الشركة على إنجاز عقار MaaT013 “مات013” الذي بات في المرحلة النهائية من التجارب السريرية لمعالجة ما يُعرف بداء الطعم ضد الثوي (GVHD)، وهو مرض نادر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، يحدث بعد زراعة الخلايا المكونة للدم التي تُعرف عموماً بزراعة نقي العظم أو زراعة الخلايا الجذعية في حالات سرطانات الدم.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولى للتجربة في منتصف عام 2024، لكن هذا الدواء متاح منذ الآن في عدد من الدول الأوروبية للذين يحتاجون إليه بشكل مُلحّ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الخوف” يقت.ل سائحا نفذ أعلى قفزة في العالم

“الخوف” يقت.ل سائحا نفذ أعلى قفزة في العالم

2023-12-05 / 11:17
Photo of دراسة: “الرجال يعانون أكثر من النساء عندما يمرضون”

دراسة: “الرجال يعانون أكثر من النساء عندما يمرضون”

2023-11-30 / 13:23
Photo of رسميا.. أستراليا تحظر استيراد السجائر الإلكترونية

رسميا.. أستراليا تحظر استيراد السجائر الإلكترونية

2023-11-29 / 11:17
Photo of البندقية تفرض “ضريبة” للحد من السياحة المفرطة

البندقية تفرض “ضريبة” للحد من السياحة المفرطة

2023-11-24 / 17:16
Photo of حقنة “فيلر” فاشلة تودي بحياة شابة

حقنة “فيلر” فاشلة تودي بحياة شابة

2023-11-22 / 17:48
Photo of أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

أم تختطف ابنها للحصول على فدية من والده

2023-11-20 / 11:08
Photo of تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

تقرير: الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا

2023-11-17 / 10:40
Photo of نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في العالم

2023-11-10 / 16:11
Photo of مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

مصر.. نقل طفل نابغة من الابتدائي إلى الجامعي مباشرة

2023-11-09 / 13:31
Photo of لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

لهذا السبب.. بريطانيا تحظر “غاز الضحك”

2023-11-08 / 10:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق