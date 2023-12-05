فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

فاتي جمالي:” أنا مزوجة وولدي أطول من زياش”

2023-12-05 / 20:42
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خرجت الفنانة المغربية، فاتي جمالي عن صمتها بعد حملات التنمر والهجوم الشرس الذي تعرضت له، عقب وصفها لاعب المنتخب المغربي، حكيم زياش بـ”المتكبر”.

ونطرقت فاتي جمالي عبر بث مباشر بحسابها الخاص على تطبيق “تيك توك”، تفاصيل الواقعة التي حدثت بينها وبين حكيم زياش، أثناء تواجدهما بإحدى الأسواق الكبرى.

وأوضحت فاتي جمالي قائلة :” شفتو في المول ومن الفرحة مشيت باش نسلم عليه وخنزر فيا، وأنا إنسانة مزوجة وولدي طويل من زياش مغاديش ندور بيه”.

وعبرت الفنانة، فاتي جمالي عن ندمها الشديد بسبب مشاركة مقطع فيديو تتحدث فيه عن تعرضها للقمع من طرف حكيم زياش، الذي قام بشتمها ورفض التقاط الصور مع أحد المعجبين.

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‫2 تعليقات

  1. التفاهة …. التفاهة …. التفاهة …. التفاهة …. التفاهة ….

    التافهات …. التافهات …. التافهات …. التافهات …. التافهات ….

    رد

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