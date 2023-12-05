أخنوش يلتقي رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات

هبة بريس _ الرباط

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، بحضور الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، خصص لدراسة سبل تمكين هذه الهيآت من تعزيز انخراطها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على أهمية غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وأحد الفاعلين الرئيسيين في التنمية الجهوية.

كما مكن اللقاء أيضا من تدارس آفاق تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بهدف تعزيز قدرتها على إضفاء دينامية للاستثمارات على الصعيد الجهوي.

وفي أعقاب هذا اللقاء، أكد مشرف، في تصريح صحفي، أن “هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة السبل الكفيلة بتمكين غرف التجارة والصناعة والخدمات من ترسيخ دورها في مواكبة الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز أنه تم التركيز على أهمية دعم ومواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات حتى يتسنى لها تلبية توقعات مرتفقيها على النحو الأمثل.

وفي تصريح مماثل، أفاد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوى، بأن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة سلسلة من المواضيع ذات الصلة خاصة بصلاحيات الغرف وتمثيلها على المستوى الدولي.

وشدد عليوي على الدور الحاسم الذي تضطلع به هاته الغرف في تشجيع الاستثمارات، لا سيما في سياق “الميثاق الوطني للاستثمار”، داعيا إلى مهمة أشمل لغرف التجارة والصناعة والخدمات حتى تتمكن من القيام بدور فعال في خدمة أعضائها.

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