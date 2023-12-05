تفكيك منظمة إجرامية جزائرية بإسبانيا

هبة بريس _ و م ع

أعلن الحرس المدني الإسباني، الثلاثاء، عن تفكيك منظمة إجرامية مكونة من جزائريين، متورطين في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وذكر بلاغ للحرس المدني، في بلاغ له، أنه تم خلال هذه العملية، اعتقال سبعة مواطنين جزائريين وحجز 68 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين.

وأوضح المصدر ذاته أن “العملية بدأت مطلع العام 2023، عندما قام المحققون بتتبع مواطن جزائري يشتبه في تزعمه لشبكة إجرامية، قامت بتيسير الخدمات اللوجستية وعبأت العناصر الضرورية لتهجير مواطنين بكيفية غير شرعية عبر سواحل أقاليم أليكانتي، مورسيا وألميريا”.

وذكر الحرس المدني أن هذه المنظمة كانت تمول نفسها من خلال تهريب المخدرات ونقل المهاجرين، مشيرا إلى أن العصابة نظمت رحلات باستخدام “قوارب- تاكسي” وكانت تضم أشخاصا مكلفين بالمهام اللوجستية، وتوفير الوقود والأغطية لربابنة القوارب عند وصولهم إلى إسبانيا.

ويتهم الجزائريون السبعة الذين يحاكمون في هذه القضية بـ “جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، محاكاة الجريمة، الانتماء لمنظمة إجرامية، الإضرار بالصحة العامة والممتلكات، تلقي ممتلكات مسروقة والتستر”.

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