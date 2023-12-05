الرجاء الرياضي يستقر على ملعب استقبال نهضة الزمامرة

الرجاء الرياضي يستقر على ملعب استقبال نهضة الزمامرة

2023-12-05 / 19:28
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هبة بريس _ رياضة

استقر فريق الرجاء الرياضي، على الملعب الذي سيستقبل فيه ضيفه نهضة الزمامرة، برسم الجولة الحادية عشرة من الدوري الاحترافي.

وقررت إدارة الرجاء الرياضي، استقبال نهضة الزمامرة، بالملعب البلدي بمدينة برشيد، بدلا من ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، بسبب رفضت السلطات الأمنية بمنطقة عين السبع طلب الفريق الأخضر.

وتجرى المباراة المذكورة، يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

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