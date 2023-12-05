بلال الخنوس

بلال الخنوس يتوج بجائزة مميزة في بلجيكا

2023-12-05 / 18:37
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هبة بريس _ رياضة

فاز اللاعب الدولي المغربي، بلال الخنوس، مساء أمس الاثنين، بجائزة “الأسد البلجيكي” لعام 2023، والتي تمنح لأفضل لاعب من أصول مغاربية في الدوري البلجيكي الممتاز.

وتمكن لاعب خط الوسط الهجومي لـ “راسينغ غينك”، الذي يخلف مواطنه طارق تيسودالي حامل اللقب مرتين عامي 2021 و2022، من التفوق على المغربي الآخر إسماعيل قندوس مدافع “لاغانتواز”.

وشارك الخنوس البالغ من العمر 19 عاما، والذي يحظى بالرسمية مع فريق منطقة الليمبورغ منذ الموسم الماضي، على الخصوص، في منافسات كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي ومن المتوقع أن يلعب أول كأس أمم إفريقية له في يناير المقبل.

أما بالنسبة للاعبات، فقد منحت جائزة “بيلجيان ليون أوارد 2023” للدولية المغربية سكينة وزراوي، مهاجمة نادي أندرلخت الهولندي.

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