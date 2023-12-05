Members of the Algerian police block the progress of an anti-government demonstration heading towards the presidential palace in the capital Algiers, on February 22, 2020. - Several thousand people gathered in the Algerian capital on the first anniversary of a protest movement that seeks an overhaul of the political system and forced the former president to resign. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

مقررة أممية تدعو الجزائر إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان

2023-12-05 / 18:46
5
هبة بريس _ الرباط

دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.

وطالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.

وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان. وأوردت مثال الحكم على قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.

وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.

ومن حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية. وسجلت عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.

وأبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”. واستعرضت حالة المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، علمت المسؤولة الأممية أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.

.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of خبيران: زيارة الملك محمد السادس للإمارات تعطي دفعة قوية للعلاقات

خبيران: زيارة الملك محمد السادس للإمارات تعطي دفعة قوية…

2023-12-05 / 18:09
Photo of دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتوافق اللجنة المشتركة الليبية بالمغرب

دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بتوافق اللجنة المشتركة الليبية…

2023-12-05 / 17:15
Photo of “قادة التعاون الخليجي” يجددون مواقفهم الثابتة الداعمة ل”مغربية الصحراء”

“قادة التعاون الخليجي” يجددون مواقفهم الثابتة الداعمة ل”مغربية الصحراء”

2023-12-05 / 14:06
Photo of تثمين جهود المغرب في التحضير لأعمال المنتدى العربي-الروسي وإنجاحه

تثمين جهود المغرب في التحضير لأعمال المنتدى العربي-الروسي وإنجاحه

2023-12-05 / 12:20
Photo of الملك ورئيس الإمارات يوقعان إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” بين البلدين

الملك ورئيس الإمارات يوقعان إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة…

2023-12-04 / 17:40
Photo of برلماني لـ”الوزيرة المنصوري”: “نتي الشميعة اللي مضوية الحكومة”

برلماني لـ”الوزيرة المنصوري”: “نتي الشميعة اللي مضوية الحكومة”

2023-12-04 / 16:17
Photo of الإمارات.. إقامة حفل استقبال رسمي للملك محمد السادس

الإمارات.. إقامة حفل استقبال رسمي للملك محمد السادس

2023-12-04 / 15:25
Photo of فضيحة.. وزارة عمور تنشر خريطة المملكة مبتورة على موقعها الرسمي

فضيحة.. وزارة عمور تنشر خريطة المملكة مبتورة على موقعها…

2023-12-04 / 12:00
Photo of هذه أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات في عهد الملك محمد السادس

هذه أهم الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والإمارات في عهد…

2023-12-04 / 11:54
Photo of المستشارين يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية 2024

المستشارين يعقد جلسات عمومية للدراسة والتصويت على قانون مالية…

2023-12-04 / 11:24

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق