“شريط فيديو” يجر لصين للاعتقال بسلا
هبة بريس
تفاعل الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، صباح اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، يظهر فيه شخصان يعرضان سيدة للسرقة بالشارع العام بمدينة سلا.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، والتي أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما يوم أمس الاثنين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية ويبلغان من العمر 28 و 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
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2 تعليقات
ضاهرة كريساج او سرقه عن طريق درجات ناريه وطريبورتورات وحتى بعض لصوص يحملو سيوف تحت لباس يبغاتون كل شاب او رجل وعند.صلاة الفجر وبالازقه وقرب اسواق هد.ظاهرة تتزايد وسبب تعاطي مخدرات وانواعه بطاله غلا معبشه سيزيد وضع سوء بجميع مناطق المغرب خصوصا بمدن كزابلانكا فاس طنجه مدينة سلا تماره قنيطره المدن الدي اصبحت مملوئه بسكن عشوائي ومهاجري بوادي وسعايا افارقه ومغربيات واطفال حتى مرينة سلا حتلوه اطفال وبنات سعايا بتكرو حيلة يحملو كتب واقلام يراجعو دروسه امام رواد مرينا سلا من اجل جمع اموال سعايا كدالك اصحاب درجات ناريه وطريبورتورات لايحترمو قانون السير…سرعه مفرطه سير في اتجاه معاكس عدم حترام علامة قف او طريق درجات او علامة الضوئيه تلاتيه امام اعين دوريات امن و شرطة مرور باحباء مدينة سلا …والدار البيضاء والغريب
أولاد الحرام حشرات ضارة تنخر المجتمع المغربي، باردين لكتاف الشفارة لا يمكن التسامح معهم، على المجتمع المغربي أن يتجند لمحاربة باردين لكتاف والشكر والتقدير لقوات الأمن الساهرة على محاربة هؤلاء الصعاليك.