“شريط فيديو” يجر لصين للاعتقال بسلا

هبة بريس

تفاعل الأمن الإقليمي بسلا، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، صباح اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، يظهر فيه شخصان يعرضان سيدة للسرقة بالشارع العام بمدينة سلا.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، والتي أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بشأنها عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما يوم أمس الاثنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية ويبلغان من العمر 28 و 30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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