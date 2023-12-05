بايتاس: قطاع الصيد التقليدي يساهم بحوالي 7% في الانتاج الوطني

2023-12-05 / 16:40
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على أن قطاع الصيد التقليدي يعد مكونا أساسيا في منظومه الصيد البحري الوطني .

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، يومه الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الاسطول 10409 يضم قارب صيد تقليدي مسجل الى غاية دجنير 2022، ويساهم بحوالي 7% في الانتاج الوطني من حيث الحجم و23% من حيث القيمة .

ولتطوير هذا القطاع، يضيف الوزير، أقرت استراتيجية اليوتيس دعما متواصلا، من خلال وضع مخططات تهيئة المصايد ومحميات بحرية لضمان الصيد المستدام، وإنشاء 45 قرية للصيادين ونقط تفريغ مجهزة، وتجهيز ازيد من 15 الف قارب صيد بصنادق عازلة للحرارة، والرفع من الحمولة الاجمالية لقوارب وتحديد هوية القوارب والدعم التقني واللوجيستيكي للبحارة، تعميم التغطية الصحية..

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