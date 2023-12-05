في مقدمتها محطة الشرق.. وزارة الفلاحة تكشف عن محطات التحلية المبرمجة

هبة بريس - الرباط

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن محطات تحلية المياه المبرمجة خلال الفترة القادمة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، يومه الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بمحطة الشرق 250 مليون متر مكعب سنويا سيخصص 110 منها لأغراض الري، محطة كلميم 20 مليون متر مكعب لمساحة 3000 هكتار، محطة شيشاوه 40 مليون متر مكعب ل5000 هكتار، محطة الواليدية 135 مليون مكعب ل25 الف هكتار، محطة،بوجدور 70 مليون مكعب ل 8000 هكتار، ثم محطة تزنيت 60 مليون مكعب سنويا ل10 الاف هكتار.

وأشار الوزير الى أن الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة مكن من تخفيض تكلفة الماء.

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