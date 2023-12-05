“أساتذة التعاقد” يعلنون مقاطعتهم للدعم التربوي خلال فترة العطلة

هبة بريس - الرباط

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، عن مقاطعتها لبرنامج الدعم التربوي الذي وضعته الوزارة خلال فترة العطلة البينية

وعبرت التنسقية عبر بلاغ لها، عن استنكارها بشدة فرض الدعم التربوي غير المشروع في العطلة البينية، معتبرة أن هدفه هو إسكات الآباء والأمهات والأولياء، وليس تدارك الزمن المدرسي.

وأضافت التنسيقية، أن الوزارة تحاول إفشال المعركة النضالية للشغيلة التعليمية، عن طريق الركوب على حقوق حاملي الشهادات العليا، بفتح فرص شغل موسمية مؤقتة “أوراش”، مع بعض جمعيات المجتمع المدني البعيدة كل البعد عن قطاع التربية والتعليم، في الوقت الذي يجب عليها تخصيص فرص شغل دائمة، تحفظ كرامة هذه الفئة العريضة من المجتمع المغربي.

وأشارت الى أن الدعم التربوي مفتوح في وجه الفئة التي تم إقصاؤها من اجتياز مباراة التعليم، بسبب تسقيف السن في30 سنة، حيث تم تحديد سن التشغيل “بأوراش” في 60 سنة، مضيفة أن الوزارة الوصية تحاول فض شمل فئات الشغيلة التعليمية المناضلة، عبر التنويه بتحقيق مطالب فئات معينة، دون الفئات الأخرى من داخل الشغيلة ذاتها، أو بمحاولة زرع الشتات بالتمويهات المغرضة.

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