أضرموا النار في شاب وتسببوا في وفاته.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و23 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي المفضي إلى الوفاة.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض الضحية، البالغ من العمر 30 سنة، للإيذاء العمدي ولحروق بواسطة مواد قابلة للاشتعال على مستوى حي باشكو بمدينة الدار البيضاء، وذلك لأسباب وخلفيات تتعلق بنزاعات شخصية فيما بينهم، الأمر الذي تسبب في وفاته بتاريخ 29 نونبر 2023.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف خلال عمليات أمنية متزامنة بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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