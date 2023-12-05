أضرموا النار في شاب وتسببوا في وفاته.. إيقاف 4 أشخاص بالبيضاء

2023-12-05 / 15:23
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و23 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإضرام النار العمدي المفضي إلى الوفاة.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على تعريض الضحية، البالغ من العمر 30 سنة، للإيذاء العمدي ولحروق بواسطة مواد قابلة للاشتعال على مستوى حي باشكو بمدينة الدار البيضاء، وذلك لأسباب وخلفيات تتعلق بنزاعات شخصية فيما بينهم، الأمر الذي تسبب في وفاته بتاريخ 29 نونبر 2023.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تشخيص هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف خلال عمليات أمنية متزامنة بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء.. إغماء حامل في اندلاع حريق بعمارة سكنية

البيضاء.. إغماء حامل في اندلاع حريق بعمارة سكنية

2023-12-05 / 15:05
Photo of أحدهما جانح هدد مواطنين.. رصاص أمن مكناس يصيب شخصين

أحدهما جانح هدد مواطنين.. رصاص أمن مكناس يصيب شخصين

2023-12-04 / 09:18
Photo of طنجة.. مشاكل أسرية تدفع بأم إلى الإجهاز على رضيعها

طنجة.. مشاكل أسرية تدفع بأم إلى الإجهاز على رضيعها

2023-12-02 / 14:41
Photo of جريمة بشعة بالبيضاء.. قت.ل زوجته وأمه ثم قفز من الطابق الثالث

جريمة بشعة بالبيضاء.. قت.ل زوجته وأمه ثم قفز من…

2023-12-01 / 09:23
Photo of تعرض لاعتداء من مهاجر إفريقي.. وفاة شاب بالبيضاء

تعرض لاعتداء من مهاجر إفريقي.. وفاة شاب بالبيضاء

2023-11-30 / 20:05
Photo of جث.ة صاحب مقهى تستنفر أمن شفشاون

جث.ة صاحب مقهى تستنفر أمن شفشاون

2023-11-30 / 17:15
Photo of انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة ق.تل

انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة…

2023-11-29 / 13:26
Photo of شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

2023-11-28 / 14:55
Photo of البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة القديمة + “فيديو”

البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة…

2023-11-27 / 13:46
Photo of حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة من الزلزال

حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة…

2023-11-25 / 20:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق