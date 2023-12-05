البيضاء.. إغماء حامل في اندلاع حريق بعمارة سكنية

هبة بريس - أميمة نشار

نشب يوم أمس الإثنين، حريق مهول بعمارة للسكن الاقتصادي بعين السبع بمدينة الدار البيضاء.

و حسب شهود عيان، فقد اندلع الحريق داخل العمارة بسبب تلامس كهربائي ما خلق حالة رعب وسط ساكنة الحي و تسبب في حالة اغماء امرأة حامل قاطنة بالعمارة المذكورة .

هذا ووفق ذات الشهود، فقد حلت السلطات المعنية بعين المكان، حيت تم اخماد الحريق ونقلت السيدة لتلقي الاسعافات اللازمة، لافتين أن الحريق لم يخلف أية خسائر مادية وبشرية.

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