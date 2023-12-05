زعيم كوريا الشمالية يأمر بمنع انخفاض معدل المواليد

هبة بريس - وكالات

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتخاذ إجراءات لمنع انخفاض معدل المواليد في البلاد، وذلك في أول اجتماع وطني للأمهات منذ 11 عاما، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله إنه كان يضع الأمهات الكوريات الشماليات نصب عينيه كلما واجه صعوبات في توجيه شؤون الدولة والحزب، وشدد على أهمية دور الأمهات في مختلف المجالات مثل المساعدة في حل المشكلات “غير الاجتماعية” وتعزيز وحدة المجتمع.

وقال في الاجتماع الوطني الخامس للأمهات الذي افتتح يوم الأحد في بيونغ يانغ إن “هناك أيضا قضايا تتعلق بمنع تراجع معدل المواليد ورعاية الأطفال بشكل جيد”.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الشمالية – وهو عدد الأطفال المتوقع إنجابهم للمرأة خلال حياة المرأة الكورية الشمالية – وصل إلى 1.8 عام 2023، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة.

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