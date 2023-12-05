بايتاس: “أنا ضد قرار منع الفلاحين من زراعة الدلاح”

هبة بريس - لبنى أبروك

عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن رفضه لقرار منع الفلاحين من زراعة البطيخ الأحمر.

وقال بايتاس في مداخلته بجلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادها، بمجلس النواب، يومه الثلاثاء : “هادي اتحمل فيها مسؤوليتي شخصيا ولاعلاقة لها بوزير الفلاحة، هاد القضية ديال نمنعو بعض المناطق من غرس الدلاح، علاش? ملي مغاديش يغرسوه شنو ايديرو? واش عندهوم خيارات أخرى مناش يعيشو? المشكل هو خصنا نوفرو ليهوم الماء وهذه مسؤولية الدولة”.

وأضاف الوزير قائلا “مسؤولية الدولة ماشي هي تدبير الندرة، لكن خصنا نوفرو للناس الماء باش يديرو الدلاح، عبر التحلية عبر استثمارات في السدود..”، مسترسلا بالقول “لا خيار.. هذا هو الرهان اللي خصنا نشتاغلو عليه وهو توفير الماء لأنه لا فلاحة دون ماء”.

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