بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية”
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الفرضيات التي تضمنها قانون المالية، تؤكد أن مخطط المغرب الاخضر وضع هدف الحبوب بين 70 و80 مليون قنطار، وذلك بهدف العمل على تكثيف البذور المختارة لرفع الانتاج والعمل على دعم المكننة لضمان المردودية كذا الارشاد الفلاحي.
وقال بايتاس في مداخلته بجلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوفهعلى شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بمجلس النواب يومه الثلاثاء: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية، لكن كتوازن مابين المنتجات اللي عندها فيها قدرة كبيرة في الانتاج، والمنتجات التي يمكن التحكم نسبيا في مستوى استيرادها.”
وأضاف الوزير، أن مخطط المغرب الاخضر من أهدافه خلق فرص شغل في العالم القروي، وسلسلة الحبوب ليست من ضمن من السلاسل المشغلة عكس سلاسل انتاج اللحوم الحمراء والأشجار المثمرة .
كما أن مخطط الأخضر، يضيف المسؤول الحكومي، أخذ متغيرا أصبح بنيويا وهو معظلة الجفاف، مسترسلا بالقول ” واش كاينة شي بلاد كدير الفلاحة بلا ماء?، نحن نعاني الجفاف لثلاث سنوات متتالية، ورغم ذلك تبقى الفلاحة فهذه المقاومة، صحيح هناك تضخم لكن ليس فالمغرب فقط بل في مجموعة من الدول وبسبب عدد من التداعيات.” يؤكد بايتاستابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
باركة من الكذوب واش الجفاف داير حالة فالمغرب والسيد الوزير كيهدر على المخطط الاخضر الفاشل لي كولو تسمسير وكيهدر على الحبوب المنتقاة واش كضحك علينا.التوجه الفلاحي توجه فاشل وسيبقى فاشلا.اسيدي حركو الصناعة وديك الساعة ستورد ما هو فلاحي من الخارج..
السي بايتاس الارقام و التاريخ يكتب حتى لا يستحمرنا امثالك بهذه التصريحات!!
انت عار و معك كثيرون على هذه المملكة و أهلها و مقدساتها!!
قبلكم و قبل ابن كيران كانت الأمور كلها تسير حسب وضع و قدرة المواطن!!
اما كورونا و الجفاف فضرب العالم كله و أحوال دوله تحسنت بعد ذلك!!
ومكاينش فالعالم شي دولة لا توفر لشعبها امكانية العيش الكريم وتوفر له القدرة الشرائية
ومن أين تستورد الحكومة القمح والشعير والذرة والعدس وغيرها من المواد الغذائية؟
أتستوردها من دول لا تحقق الاكتفاء الذاتي فيها؟
إذا كان يقصد في جميع المواد الغذائية، ربما يكون على حق.
نعم كاين غي الاكتفاء الجمال لشخصك انت .قبح الله سعيك تلاقيتو غي السفاح الخوه .قلنا تهنينا من بوحمرون ديال منكران وحزبه الفانوس حتى طفيناه مبقاش شاعل وطحنا في الجدري ظيال خزب الاشرار المغاربة لا ينسون مهما طال الزمن سنكسر ونقطع جانح الحمانة ريشة بريشة والايام اتية…وتهلا فدوك الجمال ختى يبركو علبك انشاء الله ….تاتون في الاول مساكين ومن بعدها تخرحون عفاريت سنرى الانتخابات الاتية ولا تنسو ان ءامرة المغاربة مثل داكرة الفيل او الجمل لاينسون من فعل فيهم شر