عبد الصمد الزلزولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

بات الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح ريال بيتيس الإسباني مطلوبا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية إسبانية فإن نادي أستون فيلا الإنجليزي يرغب في ضم المهاجم المغربي إلى صفوفه شهر يناير القادم، بعدما أوصى كشافة النادي بالتعاقد مع اللاعب، نظرا لمؤهلاته المميزة وقدرته على منح الإضافة للفريق.

ومعلوم أن عبد الصمد الزلزولي انضم لنادي ريال بيتيس الصيف الماضي قادما إليه من نادي برشلونة.

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