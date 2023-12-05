بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”
هبة بريس - الرباط
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مخطط المغرب الاخضر استراتيجية تعرضت للكثير من الافتراء.
وقال بايتاس في مداخلته بجلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بمجلس النواب، يومه الثلاثاء: “مخطط المغرب الأخضر استراتيجية كانت موضوع مزايدات سياسية طيلة السنوات الماضية، وهي الوحيدة التي كانت موضوع المزايدات بالزايد”.
أتفهم ذلك، يضيف الوزير، لاعتبارات تتعلق بالانتخابات، لكن اليوم لا مبرر لذلك، مسترسلا بالقول “الكلام اللي كان كيتقال على المخطك من 2010 حتى ل2019، كله ايجابي، لكن ملي اقتربت الانتخابات كل شيء تغير”، مشددا على أن المخطط أبان عن نجاعته في فترة الأمطار وكذا في فترة الجفاف.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
هذا الفيتاس لا يصدقه اقاربه فمابلك يصدقه الشعب
لوكان مخططه المنحوس حقق شيء لما ارتفعت اسعار المواد الغدائية
مخطط المغرب الأخضر انحرف مساره الحقيقي فانفلت الى خارج الوطن فترك الوطن أصفرا وأخضر جيوب الفلاحين الكبار وصفر جيوب المواطن وجفف ينابيع أرضه
هذا السيد لايعرف إلا سياسة المراوغات، المواطن يقول بأن الخضر ليست في متناوله من جراء الغلاء الصاروخي وليس توزيعها فالسوق كما يسوق لها هذا المراوغ، المواطن أصبح لايملك القوة لشراء هذه الخضر في ظل هذه الحكومة
المزايدة التي لا ترضى بها انها حقيقة. بلد فلاحي بامتياز الطماطم ما بين ٩و ١٠ دراهم البطاطس نفس الثمن الفواكه حدث بدون حرج عن أي مغرب اخضر نتكلم؟ المغرب الأسود مند.وصولكهم للكراسي كل شيء يصدر حتى البشر.
مسيلمة الكذاب