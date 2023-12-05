فرنسا تجمد أصول زعيم حركة حما.س يحيى السنوار

هبة بريس - وكالات

أصدرت فرنسا مرسوما بتجميد “أصول” زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، لمدة ستة أشهر، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها السيد يحيى السنوار تخضع لإجراء تجميد الأصول، ولم يكن متاحا على الفور تحديد حجم هذه الأصول”.

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