فرنسا تجمد أصول زعيم حركة حما.س يحيى السنوار
هبة بريس - وكالات
أصدرت فرنسا مرسوما بتجميد “أصول” زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، لمدة ستة أشهر، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على أن “الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحوزها أو يسيطر عليها السيد يحيى السنوار تخضع لإجراء تجميد الأصول، ولم يكن متاحا على الفور تحديد حجم هذه الأصول”.
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8 تعليقات
Cela donne une leçon aux étrangers d ouvrir dans les banques de leur pays
من الإعداء في القائمة الأولي في العالم هي فرنسا و امريكا
دروس اعطتها فرنسا لمن يختبئ ورائها من الأجانب. ليس السنوار وحده بل هناك العديد من الأجانب في فرنسا. بلادك. بلادك.كل قادة حماس في الخارج. ويريدون تحرير فليسطين.
هذا يدل على أن قادة حماس يملكون ارصدة في البنوك العالمية .ويتركون الشعب الفلسطيني عرضة للقتل والجوع .قالك مقاومة .الضحك على الذقون.
ها لي گولنا قادة حماس يسترزقون ومن بينهم السونار الذي يملك اصولا اموالا مودعة بالبنوك الفرنسية
يملك أصول بفرنسا. والناس في غزة تفتقر لأبسط الاشياء!!!
وتعلموا لي عندوا شي فلوس حيدها من الابناك، ويخبيها كيف كانوا اجدودنا يديروا.
احسن حل، الابناك يستغلوا غير أموالكم…
يملك أصول بفرنسا ، والناس في غزة تفتقر لأبسط الاشياء!!!!