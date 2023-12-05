تثمين جهود المغرب في التحضير لأعمال المنتدى العربي-الروسي وإنجاحه

2023-12-05 / 12:20
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هبة بريس

ثمن المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في سبيل التحضير وإنجاح أعمال المنتدى العربي-الروسي،الذي ستستضيفه مدينة مراكش يوم 20 من الشهر الجاري.

وعبر المندوبون الدائمون خلال اجتماع تنسيقي للمنتدى الاثنين بالقاهرة، ترأسه المغرب، عن تطلعهم لأن يشكل اجتماع مراكش فرصة لدفع التعاون العربي- الروسي المشترك الى آفاق أكثر رحابة.

وناقش الاجتماع الإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الدورة السادسة من المنتدى العربي-الروسي، وكذا مشروع البيان الختامي وخطة العمل المقرر اعتمادهما خلال هذه الدورة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية في الجامعة العربية خالد منزلاوي إن المنتدى العربي الروسي يهدف بالأساس إلى تعميق أواصر الشراكة بين الدول العربية وروسيا.

وأشار الى أن المنتدى تم إطلاقه عام 2013، استنادا إلى مذكرة التعاون الموقعة بين وزير خارجية روسيا وأمين عام جامعة الدول العربية عام 2009، والذي حقق نتائج إيجابية ومثمرة خلال دورات المنتدى الخمس السابقة.

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