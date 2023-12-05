تارودانت : إنشاء بيوت متنقلة لحماية متضرري الزلزال من برودة الطقس

2023-12-05 / 12:38
0
هبة بريس : تارودانت

قامت جمعيات مدنية بدعم من مهاجرين بالخارج وبتنسيق مع السلطات المحلية بتارودانت، من إنشاء عدد من البيوت المتنقلة لفائدة ساكنة دوار أيت واعبدي بجماعة تافنكولت الجبلية، من منكوبي زلزال 8 شتنبر من السنة الجارية.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة التي أشرفت عليها جمعية “فاعل خير” بشراكة مع مؤسسة “إحياء” ومجموعة من الجمعيات المتواجدة داخل أرض الوطن وخارجه، 75 مليون سنتيم، فيما أطلق عليها اسم “تاوجا” الذي يعني “العائلة” في اللغة العربية.

المنازل المتنقلة، لقيت إستحسان ضحايا الزلزال حوالي 60 أسرة متضررة ،لما تحتويه من مواد تحمي من البرد القارس والأمطار والثلوج والعواصف وكذا أشعة الشمس الحارقة، وهي مجهزة بأرضية خشبية ومطبخ صغير ومكان لوضع الملابس والأغطية والأفرشة، فضلا عن تزويدها بالإنارة وبمرافق صحية مجهزة بمختلف حاجيات مستعمليها بما فيها أجهزة تسخين المياه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس: “أنا ضد قرار منع الفلاحين من زراعة الدلاح”

بايتاس: “أنا ضد قرار منع الفلاحين من زراعة الدلاح”

2023-12-05 / 13:48
Photo of بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية”

بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من…

2023-12-05 / 13:35
Photo of بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”

بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”

2023-12-05 / 13:08
Photo of في حالة تلبس.. أمن الجديدة يوقف متزوجة وخليلها

في حالة تلبس.. أمن الجديدة يوقف متزوجة وخليلها

2023-12-05 / 12:03
Photo of تطوان.. إيقاف شخصين وحجز كمية من الأقراص المخدرة

تطوان.. إيقاف شخصين وحجز كمية من الأقراص المخدرة

2023-12-05 / 11:33
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-05 / 10:05
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بعدد من مناطق…

2023-12-05 / 09:09
Photo of إطلاق أول خطة استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة ” السيدا “

إطلاق أول خطة استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة ” السيدا…

2023-12-04 / 23:32
Photo of بنسعيد : دفاتر تحملات جديدة سترى النور تخص الإعلام العمومي

بنسعيد : دفاتر تحملات جديدة سترى النور تخص الإعلام…

2023-12-04 / 23:21
Photo of أزمة النظام الأساسي.. دعوة للحكومة الى “تحكيم العقل”

أزمة النظام الأساسي.. دعوة للحكومة الى “تحكيم العقل”

2023-12-04 / 21:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق