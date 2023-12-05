تارودانت : إنشاء بيوت متنقلة لحماية متضرري الزلزال من برودة الطقس

هبة بريس : تارودانت

قامت جمعيات مدنية بدعم من مهاجرين بالخارج وبتنسيق مع السلطات المحلية بتارودانت، من إنشاء عدد من البيوت المتنقلة لفائدة ساكنة دوار أيت واعبدي بجماعة تافنكولت الجبلية، من منكوبي زلزال 8 شتنبر من السنة الجارية.

وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة التي أشرفت عليها جمعية “فاعل خير” بشراكة مع مؤسسة “إحياء” ومجموعة من الجمعيات المتواجدة داخل أرض الوطن وخارجه، 75 مليون سنتيم، فيما أطلق عليها اسم “تاوجا” الذي يعني “العائلة” في اللغة العربية.

المنازل المتنقلة، لقيت إستحسان ضحايا الزلزال حوالي 60 أسرة متضررة ،لما تحتويه من مواد تحمي من البرد القارس والأمطار والثلوج والعواصف وكذا أشعة الشمس الحارقة، وهي مجهزة بأرضية خشبية ومطبخ صغير ومكان لوضع الملابس والأغطية والأفرشة، فضلا عن تزويدها بالإنارة وبمرافق صحية مجهزة بمختلف حاجيات مستعمليها بما فيها أجهزة تسخين المياه.

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