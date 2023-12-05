مدرب ألبانيا: “إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر مصدر إلهام”

قال مدرب منتخب ألبانيا لكرة القدم، سيلفيو مينديز كامبو جونيور، إن أسود الأطلس أضحوا بمثابة “مرجع” و”مصدر إلهام”، مشيرا إلى أنه “يحلم بمسار في بطولة أمم أوروبا 2024 مشابه للنسخة التي قدمها المغرب في مونديال 2022”.

وأشار سيلفينيو، في حديث خص به موقع “الفيفا”، والذي تناقلته الصحافة الألبانية على نطاق واسع، إلى أنه “يستلهم من المغرب للنجاح في المغامرة الألبانية خلال منافسات يورو 2024″، لافتا إلى أن قصة النجاح المغربي في مونديال قطر أضحت بمثابة “مرجعية”.

وبحسب المدرب البرازيلي، فإن “أسود الأطلس بصموا على أداء رائع ومذهل”، متمنيا “حظا سعيدا لهذا الفريق الكبير”.

وأضاف أن أسود الأطلس، الذين بلغوا نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، “يؤكدون على أنهم نموذج جيد”.

وتمكن سيلفينيو من ضمان تأهل نسور ألبانيا لبطولة أمم أوروبا 2024 (ألمانيا، 14 يونيو- 14 يوليوز)، وذلك للمرة الثانية في تاريخهم، بعد أول تأهل في العام 2016.

وتسعى ألبانيا إلى تحقيق المفاجأة في مجموعة صعبة تضم كلا من إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.

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