في حالة تلبس.. أمن الجديدة يوقف متزوجة وخليلها
أحالت فرقة الأخلاق العامة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة مؤخرا، بمقتضى مذكرة تلبسية، سيدة في عقده الثالث، وأم لثلاثة أبناء، بمعية خليلها العازب، على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن متدخلين من الشرطة القضائية بالزي المدني، انتقلوا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حديقة عمومية بعاصمة دكالة، بعد إخبارهم من قبل شقيق رجل يقضي عقوبة سالبة للحرية بسجن تارودانت، بتواجد زوجة الأخير برفقة خليلها. حيث تم ضبطهما متلبسين بتبادل القبلات والعناق، ليتم إيقافهما وتصفيدهما، ومن ثمة اقتيادهما إلى المصلحة الأمنية، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية.
وبعد الاستماع إليهما في محضرين قانونيين، ومواجهتهما بوقائع النازلة، تمت إحالتهما في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي أمر بإيداعهما السجن المحلي سيدي موسى، بعد متابعتهما، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، من أجل الخيانة الزوجية، بالنسبة للزوجة، والمشاركة فيها، بالنسبة للخليل العازب، وذلك بعد رفض الزوج التنازل عن حقه في المتابعة الجنائية لفائدة الزوجة الخائنة.
3 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
يجب أن لا تطرح مثل هذه القضايا التافهة، إن الله حليم ستار، فهذا يرجع إلى اختصاص الشرطة والدرك، فلا دخل للصحافة فيها. الطامة الكبرى، وأنت تقرأ التعليق تشمئز من التعبير الركيك والأسلوب المنحط، للأسف هناك صحفيون يجب إعادة النظر في تكوينهم، فالصحافة مهنة شريفة ولها حقوق والتزامات، هناك مواضيع أخرى تشغل الشعب المغربي أفضل بكثير من هاته التفاهات للأسف….
اللي ميعرفش المروك يعتقدان …يا ودي العطاية راهي ضاربة اطنباها في بلد المروك وما مثل هذه الخرجات لرجال الشرطة الا تجاوزات قانونية حيث لا يوجد قانون في بلد المروك يمنع التقحبيج صراحة
البلاد كلها عايشة بالسياحة الجنسية وزد عليه حتى المثلية غير ممنوعة
منذ مدة ونحن نقول بان المروك هي بلد العطاية والتقحبيج لسبب بسيط وهو ان الدعارة اصبحت مهنة ترتزق منها العائلات دون ان نتحدث عن سخونة ا… بحيث رجل واحدلم يعد يلبي حاجياتها الجنسية