في حالة تلبس.. أمن الجديدة يوقف متزوجة وخليلها

أحمد مصباح - الجديدة

أحالت فرقة الأخلاق العامة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة مؤخرا، بمقتضى مذكرة تلبسية، سيدة في عقده الثالث، وأم لثلاثة أبناء، بمعية خليلها العازب، على خلفية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن متدخلين من الشرطة القضائية بالزي المدني، انتقلوا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حديقة عمومية بعاصمة دكالة، بعد إخبارهم من قبل شقيق رجل يقضي عقوبة سالبة للحرية بسجن تارودانت، بتواجد زوجة الأخير برفقة خليلها. حيث تم ضبطهما متلبسين بتبادل القبلات والعناق، ليتم إيقافهما وتصفيدهما، ومن ثمة اقتيادهما إلى المصلحة الأمنية، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية.

وبعد الاستماع إليهما في محضرين قانونيين، ومواجهتهما بوقائع النازلة، تمت إحالتهما في حالة اعتقال، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي أمر بإيداعهما السجن المحلي سيدي موسى، بعد متابعتهما، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، من أجل الخيانة الزوجية، بالنسبة للزوجة، والمشاركة فيها، بالنسبة للخليل العازب، وذلك بعد رفض الزوج التنازل عن حقه في المتابعة الجنائية لفائدة الزوجة الخائنة.

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