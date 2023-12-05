حكيم زياش عبر “ستوري”: “لا أهتم بآراء الناس”
عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي، عن تجاهله لآراء الناس
ونشر حكيم زياش مقطع فيديو عبر خاصية “سطوري” في حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” يؤكد من خلاله أنه لا يهتم بآراء الناس.
وكانت الفنانة المغربية فاتي جمالي قد وصفت زياش بالمتكبر.
وقالت جمالي في مقطع لها نشرته على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”: “تلاقيت مع واحد اللاعب مغربي وجيت باش نهضر معاه وهو بدا كيخنزر ومعايا صحاباتي ماشي مغربيات ومن بعد عاودت تلاقيتو حدا الباب ديال الفندق وقلت ليه حشومة هادشي هو يعايرني وهاد اللاعب هو حكيم زياش”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
22 تعليقات
حكيم زياش لاعب مغربي أرقى بسمعة المغرب في جميع المنافسات القارية والعالمية وخاصة منافسة قطر حكيم زياش إنسان خلوق ومربي لايهتم بالتفهات ولا الاشهارات ولايهمه الفاسقات ولا العاهرات إنه إنسان ذو أصول محافظة ليس كهذه المتسلطة اللاصقة التي تبحث على من تلصق إنه إنسان شريف عفيف
عرفك من شكلك و لباسك مشي ديال الهضرة