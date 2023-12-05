حكيم زياش عبر “ستوري”: “لا أهتم بآراء الناس”

2023-12-05 / 11:55
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عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي، عن تجاهله لآراء الناس

ونشر حكيم زياش مقطع فيديو عبر خاصية “سطوري” في حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” يؤكد من خلاله أنه لا يهتم بآراء الناس.

وكانت الفنانة المغربية فاتي جمالي قد وصفت زياش بالمتكبر.

وقالت جمالي في مقطع لها نشرته على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”: “تلاقيت مع واحد اللاعب مغربي وجيت باش نهضر معاه وهو بدا كيخنزر ومعايا صحاباتي ماشي مغربيات ومن بعد عاودت تلاقيتو حدا الباب ديال الفندق وقلت ليه حشومة هادشي هو يعايرني وهاد اللاعب هو حكيم زياش”.

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‫9 تعليقات

  1. ربما تريدين شيء آخر؟ بعدها تهددينه بأشياء أخرى؟ كما تعلمين. جياش لاعب محترم وخلوق واحسن سفير للمملكة في الخارج وهو يرفع العلم المغربي عكس ما يفعله بعض النساء أو الفنانات أو الخونة . جياش ابن الشعب والشعب يحبه.

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  6. الخطأ ديالك ماخاصكش تهضري معاه.ثانيا علاش كتهضري بالانجليزية هضري بالدارجة والى تكبر عليك ديك الساعة نصبنوه ونرقدوه.

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  8. والسيد ما هضرش معاك فالمول وملي لقيتيه فلوطيل تتحرشي به, قمة السفالة والانحطاط, تتعرضو راسكم رخاص وفابور, تتتتتتتفــــــــــو

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  9. المشكل في نظري يكمن في تكبر بعض النسوان المغربيات دون ان يعرفن او يردن ان يعترفن…. اتركوا الناس يعيشون حياتهم دون برهجة… لا تنسون ان القانون يعاقب على التشهير….. ملحوظة اكيد ان للسيد زياش ما يبرر رد فعله…. احترامي وتقديري للاعب المغربي

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