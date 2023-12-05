حكيم زياش عبر “ستوري”: “لا أهتم بآراء الناس”

عبر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي، عن تجاهله لآراء الناس

ونشر حكيم زياش مقطع فيديو عبر خاصية “سطوري” في حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” يؤكد من خلاله أنه لا يهتم بآراء الناس.

وكانت الفنانة المغربية فاتي جمالي قد وصفت زياش بالمتكبر.

وقالت جمالي في مقطع لها نشرته على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”: “تلاقيت مع واحد اللاعب مغربي وجيت باش نهضر معاه وهو بدا كيخنزر ومعايا صحاباتي ماشي مغربيات ومن بعد عاودت تلاقيتو حدا الباب ديال الفندق وقلت ليه حشومة هادشي هو يعايرني وهاد اللاعب هو حكيم زياش”.

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