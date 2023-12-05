تطوان.. إيقاف شخصين وحجز كمية من الأقراص المخدرة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء يوم أمس الاثنين 04 دجنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و46 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بمرآب بإحدى المناطق ضواحي مدينة تطوان، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 1993 قرص طبي مخدر وكيلوغرام من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وميزان إلكتروني وهواتف نقالة بحوزة الموقوفين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

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وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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