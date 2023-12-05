بعد طلاقه.. حمزة الفيلالي يدخل القفص الذهبي للمرة الثالثة

أميمة نشار - هبة بريس

‎أعلن المنشط التلفزي، حمزة الفيلالي، مساء أمس الأحد، عبر خاصية ستوري بصفحته الرسمية بالانستغرام عن خبر زواجه للمرة الثالثة من سيدة أعمال مغربية مقيمة بدولة الامارات.

‎و اختار المنشط المغربي ، حمزة الفيلالي عدم الكشف عن زوجته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعية.

وعلق الفبيلاي على صورة جمعته بزوجته قائلا : من هاد المنبر اللي شابع نفاق وكذوب بغيت نقول لهاد السيدة لي عمري غانبينها وندير نفس الأغلاط.. شكرا، شكرا حيت لقيتك فجنبي فالفرحة وفالأزمات، شكرا على حبك الخالص، شكرا حيت قبلتي تكوني مراتي واخا قالوا عليا بزاف ديال الحوايج وتحديتي العالم و أضاف الفيلالي : “بالتجربة بنات ناس كاينين وولاد ناس كاينين، عمرك تقدر تعرف وقتاش سيدي ربي يقدر يعوضك بإنسان أو إنسانة تقدر تبين ليك أن الحياة مزال فيها أمل”.

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