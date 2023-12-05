A Palestinian fighter from the armed wing of Hamas takes part in a military parade to mark the anniversary of the 2014 war with Israel, near the border in the central Gaza Strip, July 19, 2023. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

حماس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

2023-12-05 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، استهدافها 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف الياسين.

وكانت قد أعلنت حماس عن قصف بئر السبع في إسرائيل بعدد من الصواريخ ردا على “المجازر بحق المدنيين” في غزة، بحسب البيان الذي أصدرته.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة الإثنين.

وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في هجوم حماس وجنود احتياط وعناصر أمن.

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‫10 تعليقات

  1. الكيان الصهيوني لا يحترم أي قانون و لن يحترم أي قرار وهدفهم هو تهجير الفلسطينيين و الإستلاء على فلسطين من البحر إلى النهر..

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  2. اللهم أغث أهلنا في غزة وأسقهم من ماء زمزم وأمطر عليهم من بركاتك وخيرات فليس لهم سواك ياالله..

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  3. الله اكبر والعزة لله الواحد القهار اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم امين يارب العالمين اللهم ارحم شهداء فلسطين..

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