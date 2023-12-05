حماس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين
هبة بريس - وكالات
أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، استهدافها 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف الياسين.
وكانت قد أعلنت حماس عن قصف بئر السبع في إسرائيل بعدد من الصواريخ ردا على “المجازر بحق المدنيين” في غزة، بحسب البيان الذي أصدرته.
بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة الإثنين.
وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في هجوم حماس وجنود احتياط وعناصر أمن.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
الكيان الصهيوني لا يحترم أي قانون و لن يحترم أي قرار وهدفهم هو تهجير الفلسطينيين و الإستلاء على فلسطين من البحر إلى النهر..
اللهم أغث أهلنا في غزة وأسقهم من ماء زمزم وأمطر عليهم من بركاتك وخيرات فليس لهم سواك ياالله..
الله اكبر والعزة لله الواحد القهار اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم امين يارب العالمين اللهم ارحم شهداء فلسطين..
الحمد لله ان الله بصير بالعباد الله ينصركم ويقويكم ويعوضكم خير على العدو الغاشم..
اللهم لطفك يا الله
لا حول ولا قوة إلا بالله
أعلنت حماس عن قصف بئر السبع في إسرائيل
نطلب الهدايه من الله تعالى
يا ربي تحفظ اهل فلسطين
اللهم انصر اخواننا في فلسطين واحفظهم بحفظك الكريم يارب العالمين