حماس تستهدف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، استهدافها 3 آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف الياسين.

وكانت قد أعلنت حماس عن قصف بئر السبع في إسرائيل بعدد من الصواريخ ردا على “المجازر بحق المدنيين” في غزة، بحسب البيان الذي أصدرته.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في قطاع غزة الإثنين.

وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية “مكان”، فإن ثلاثة مقاتلين آخرين قد أصيبوا بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في شمال قطاع غزة إلى 78، وإلى 404 منذ بدء الحرب، بينهم الجنود الذين قضوا في هجوم حماس وجنود احتياط وعناصر أمن.

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