وكيل يعرض نجم برشلونة على ريال مدريد

عرض خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، خدمات أحد النجوم البارزين في صفوف برشلونة على إدارة ريال مدريد.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، عرض مينديز خدمات البرتغالي جواو كانسيلو على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويلعب كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون أحقية الشراء من مانشستر سيتي.

ويدرك مينديز أن برشلونة غير قادر على دفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه مانشستر سيتي للسماح برحيل كانسيلو نهائيا.

ويعلم وكيل كانسيلو أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيمن جديد، في ظل الإصابات الكثيرة لداني كارفاخال خلال الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي لا يمانع انتقال كانسيلو إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة، طالما أنه سيحصل على الأموال المطلوبة.

لكن، إدارة ريال مدريد لا ترى التوقيع مع كانسيلو كأولوية بسبب سلوكه المثير للجدل في مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، واحتمالية تأثيره على استقرار غرفة الملابس في الميرنجي.

يذكر أن كانسيلو سبق أن مثل ناديين بينهما قدر كبير من العداء التاريخي والتنافسية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس في الكالتشيو، بفضل تحركات خورخي مينديز.

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