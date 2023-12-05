وكيل يعرض نجم برشلونة على ريال مدريد

وكيل يعرض نجم برشلونة على ريال مدريد

2023-12-05 / 10:27
0

عرض خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، خدمات أحد النجوم البارزين في صفوف برشلونة على إدارة ريال مدريد.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، عرض مينديز خدمات البرتغالي جواو كانسيلو على فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويلعب كانسيلو مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون أحقية الشراء من مانشستر سيتي.

ويدرك مينديز أن برشلونة غير قادر على دفع 30 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يطلبه مانشستر سيتي للسماح برحيل كانسيلو نهائيا.

ويعلم وكيل كانسيلو أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيمن جديد، في ظل الإصابات الكثيرة لداني كارفاخال خلال الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي لا يمانع انتقال كانسيلو إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة، طالما أنه سيحصل على الأموال المطلوبة.

لكن، إدارة ريال مدريد لا ترى التوقيع مع كانسيلو كأولوية بسبب سلوكه المثير للجدل في مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، واحتمالية تأثيره على استقرار غرفة الملابس في الميرنجي.

يذكر أن كانسيلو سبق أن مثل ناديين بينهما قدر كبير من العداء التاريخي والتنافسية مثل إنتر ميلان ويوفنتوس في الكالتشيو، بفضل تحركات خورخي مينديز.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عبد الصمد الزلزولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

عبد الصمد الزلزولي مطلوب في الدوري الإنجليزي

2023-12-05 / 13:28
Photo of مدرب ألبانيا: “إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر مصدر إلهام”

مدرب ألبانيا: “إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر مصدر…

2023-12-05 / 12:01
Photo of حكيم زياش عبر “ستوري”: “لا أهتم بآراء الناس”

حكيم زياش عبر “ستوري”: “لا أهتم بآراء الناس”

2023-12-05 / 11:55
Photo of ماكرون ينزل بثقله على “فيفا” لإقامة نهائي مونديال 2030 بالمغرب

ماكرون ينزل بثقله على “فيفا” لإقامة نهائي مونديال 2030…

2023-12-05 / 09:32
Photo of الوداد يطرح تذاكر مباراته ضد مولودية وجدة

الوداد يطرح تذاكر مباراته ضد مولودية وجدة

2023-12-04 / 23:12
Photo of محمد إيحاتارن ينضم إلى سلافيا براغ التشيكي

محمد إيحاتارن ينضم إلى سلافيا براغ التشيكي

2023-12-04 / 21:46
Photo of مراد باتنا يتعرض لإصابة على مستوى الخصر

مراد باتنا يتعرض لإصابة على مستوى الخصر

2023-12-04 / 21:33
Photo of رضوان جيد يقود مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

رضوان جيد يقود مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

2023-12-04 / 19:01
Photo of فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر هضرت معاه وعايرني”

فاتي جمالي: “زياش أكبر متكبر هضرت معاه وعايرني”

2023-12-04 / 17:45
Photo of النيابة العامة المصرية تستمع لأقوال الشحات حول اعتدائه على الشيبي

النيابة العامة المصرية تستمع لأقوال الشحات حول اعتدائه على…

2023-12-04 / 17:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق