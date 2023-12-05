البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ42 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-12-05 / 10:05
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هبة بريس

اعترضت دورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، الإثنين، في إطار مهمة للمساعدة في البحر، جنوب – غرب الداخلة، على بعد 41 كلم من الساحل، قاربا كان على متنه 42 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب أبحر انطلاقا من السواحل الموريتانية يوم 2 دجنبر الجاري، وكان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، وتم نقلهم إلى ميناء الداخلة قبل تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫10 تعليقات

  3. اللهم احفظ البحرية الملكية على مجهوداتها الكبيرة من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية..

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