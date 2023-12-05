الإمارات تستثمر في مينائي الداخلة والناظور وخط الغاز المغرب – نيجيريا

2023-12-05 / 09:50
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في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك محمد السادس، إلى الامارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، أمس الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.

وتتعلق إحدى مذكرات التفاهم الموقعة بإرساء تعاون استثماري في قطاع الموانئ، تبادلها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بينما تتعلق أخرى بإرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، تبادلها سهيل محمد المزروعي، و أمينة بنخضراء، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وفي هذا الصدد، تحدث وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن الاتفاقية المتعلقة بالموانئ، مبرزا أن المغرب قد أعطى، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مكانة خاصة للموانئ الكبرى والتي لها بعد استراتيجي.

وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي اللذان سيتم فيهما ضخ استثمارات من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تقوية مكانة المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي سواء في مجال التنمية المستدامة أو مجال الأمن والتواصل الدوليين.

هذا ويشار الى أن بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي سيستغرق بناؤه زهاء سبع سنوات، وسيكلف حوالي 12,5 مليارات درهم؛ مقابل الـ10 مليارات درهم التي كانت مقدرة في السابق.

وفي سياق متصل، فمن المنتظر أن تنطلق أشغال البنى التحتية في مشروع خط الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب، سنة 2024، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الدول التي سيمر المشروع من أراضيها قبل الوصول إلى المملكة،.

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‫21 تعليقات

  1. ان شاء تعم فرحت اخواننا في المغرب دايمن بمليكهم والإمارات والخليج اخوان سند لأهل المغرب دايمن وأهل المغرب اهل خير علي الخليج والله يحفظ الامارات والخليج والمغرب العربي من شر فتنه الحاسدين
    والف مرحبا للمغرب الشقيق يستاهلون كل الخير

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