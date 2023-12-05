ماكرون ينزل بثقله على “فيفا” لإقامة نهائي مونديال 2030 بالمغرب

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزل بكل ثقله على الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل إقامة نهائي كأس العالم 2030 بالمغرب.

ووفقا بصحيفة “el debate” الإسبانية فإن ماكرون بدأ ضغطه على مسؤولي “فيفا” منذ الآن من أجل إقامة نهائي مونديال 2030 بالمغرب، حيث أكد لمسؤولي الإتحاد الدولي أحقية المغرب بإحتضان النهائي على حساب إسبانيا، بحكم أن الأخيرة سبق لها احتضان نهائي مونديال 1982 بملعب البيرنابيو بمدريد في الوقت الذي لم تحتضن فيه المغرب حتى الآن أي مباراة في المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب نال شرف تنظيم مونديال 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ولم يتم بعد تحديد البلد الذي سيحتضن المباراة النهائية لهذه النسخة من كأس العالم.

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