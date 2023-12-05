المغرب والإمارات يتفقان على ربط مراكش بطنجة في 3ساعات

2023-12-05 / 09:17
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هبة بريس

في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها الملك محمد السادس، إلى الامارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس جلالة الملك والرئيس الإماراتي، أمس الاثنين بالقصر الرئاسي “قصر الوطن” بأبوظبي، مراسم تبادل العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة المغربية والامارات العربية المتحدة.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، تبادلها سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، و محمد ربيع الخليع، رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وفي هذا الصدد، شدد ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن مشروع خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش يحظى بأهمية خاصة.

وأضاف أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.

كما سيمكن هذا الخط، يضيف لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال.

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‫10 تعليقات

  10. وماذا عن الدارالبيضاء ووجدة
    ام وجدة مغضوب عليها وعليها الاستقلال لانها ليست مغربية

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